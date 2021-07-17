الحزب الديمقراطي: بغداد لم تدفع ديناراً من رواتب موظفي كردستان

2021/07/17 | 22:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم السبت، أن الـ200 مليار دينار التي أرسلتها الحكومة الاتحادية للإقليم هي جزء من "تصفية الحسابات" وليست لدفع رواتب الموظفين.

وقال القيادي في الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن " بغداد لا تدفع ديناراً واحداً من رواتب موظفي كردستان، وحكومة الإقليم لا تستحوذ على صادرات النفط، لأن قانون الموازنة الاتحادي واضح، فمن صوت عليه هو مجلس النواب المؤلف من جميع القوى السياسية".

وأضاف أن "القانون ينص بأن على حكومة الاقليم القيام بتسليم 250 ألف برميل من النفط شهرياً إلى الحكومة الاتحادية ولا يقل عن هذا العدد، لذلك يجب ان يتم فتح حسابات بين بغداد واربيل ويتم تحويل الباقي من هذه المبالغ من الإقليم إلى المركز".

وأوضح أن " تسليم بغداد ما يقارب 200 مليار دينار إلى حكومة الإقليم هو لتصفية الحسابات عن الاشهر السابقة والحساب الشهري بين الحكومتين"، مبيناً أن "".رواتب الموظفين بالاقليم تصرف من صادرات النفط من قبل حكومة الاقليم، من دون ان تدفع حكومة بغداد دينارا واحدا".

ولفت شنكالي إلى أن "هناك النفقات الخدمية والنفقات التشريعية وهناك ايضا دفع للديون التي ترتبت على الاقليم في زمن داعش، والتي لم تدفع شيئا منها بغداد إلى الاقليم عندما كان سعر النفط مرتفعا جداً، إضافة إلى إعطاء الرواتب من قبل الإقليم".

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