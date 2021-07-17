أم تنهي حياة طفلها المصاب بالتوحد خنقاً: أغضبني!

2021/07/17 | 22:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أقدمت سيدة في مدينة المنستير التونسية على قتل طفلها المصاب بالتوحد، بعد قيامه بـ"تصرفات تثير غضبها"، حسب قولها.

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وتمكنت فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بالمنستير، من الكشف عن جريمة قتل طفل يبلغ من العمر 11 سنة من قبل والدته بمدينة المنستير.

وقالت الشرطة، إن "تقرير الطب الشرعي أكد أن الوفاة ناتجة عن عملية خنق للطفل حيث تمكنت فرقة الشرطة العدلية في ظرف وجيز من الكشف عن ملابسات الجريمة التي تبين أن أم الضحية هي من نفذها".

وتابعت أن "الأم اعترفت بارتكابها لهذه الجريمة نتيجة حالة الغضب والهستيريا التي انتابتها لتعمد الضحية القيام بتصرفات تثير غضبها، مع الإشارة إلى أن الطفل يعاني من مرض التوحد".

"موزاييك أف أم"

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