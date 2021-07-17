2021/07/17 | 22:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفت مديرية أمن الحشد، السبت، الأنباء التي تحدثت عن اعتقال قيادي في الحشد على خلفية إساءة “مُزعَمَة”.وذكر بيان لمديرية أمن الحشد، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “الانباء التي نشرت في بعض صفحات مواقع التواصل حول اعتقال قيادات من الحشد وحدوث صدامات مع بعضهم هي أخبار ملفقة وهدفها استمرار استهداف الحشد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مديرية الأمن توضح حقيقة اعتقال قيادي في الحشد الشعبي first appeared on النور نيوز.

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