بالفيديو.. الحلبوسي يهاتف أمير قبيلة بني كعب بعد اغتيال نجله

2021/07/17 | 22:09 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز مقطع فيديو، يتضمن اتصال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالشيخ خالد الكعبي أمير قبيلة بني كعب في العراق على خلفية اغتيال نجله الشيخ تحسين.

واعرب الكعبي عن شكره لوصول وفد من الفلوجة الى محافظة ميسان.

وكان مصدر أمني، أفاد قبل أيام، بمقتل نجل أمير قبيلة بني كعب في العراق من قبل مسلحين جنوب شرقي محافظة ميسان.

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