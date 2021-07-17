"مدينة العظمة".. مدينة إيطالية تبيع منازلها بـ2 يورو فقط وسط اهتمام مشترين من الشرق الأوسط

2021/07/17 | 22:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من بين عدد لا يحصى من المدن الإيطالية التي اختارت بيع منازلها المتهدمة مقابل يورو واحد فقط، كانت بلدية "سامبوكا دي سيشيليا" هي الأكثر نجاحًا بلا شك.

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