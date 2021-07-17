اعتقال مسلحين “اعتدوا” على كوادر بمستشفى الكندي

2021/07/17 | 22:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، عن اعتقال مجموعة مسلحة قامت بـ”الاعتداء على بعض كوادر مستشفى الكندي في بغداد.

وقالت الخلية في بيان صحفي، إن “قوة من قيادة عمليات بغداد، تلقي القبض على مجموعة مسلحة قامت بالاعتداء على بعض كوادر مستشفى الكندي في العاصمة بغداد”.

وأضافت أنه “تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم وايداعهم التوقيف”.

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