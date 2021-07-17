الصفار يكشف عن مصير الأموال المخصصة للمشاريع المتأخرة

2021/07/17 | 22:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، عن مصير الأموال المخصصة للمشاريع المتأخرة.وقال عضو اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري الوطني إن “اللجنة تستضيف المحافظين […]

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