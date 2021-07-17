ميسي يتجاوز رونالدو في رقم قياسي جديد

2021/07/17 | 22:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حطم النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، رقما قياسيا جديدا على منصة "أنستغرام" بعدما حظيت صورته مع كوبا أميركا بعدد كبير من الإعجابات.

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