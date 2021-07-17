خبراء بيئيون يحذرون عبر NRT من 'كارثة' تهدد البصريين

2021/07/17 | 23:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الأكاديمي والخبير البيئي، في جامعة البصرة، شكري الحسن، السبت، من الظروف المحيطة بنهر شط العرب بأنها "لا تبشر بخير"، على حد تعبيره.

وقال الحسن في تصريح لـ NRT عربية (17 تموز 2021)، إنه "على الرغم من ان الاطلاقات المائية من خلف ناظم قلعة صالح بمحافظة ميسان، تصل الى (80-90) متر مكعب بالثانية، الا انالمشكلة تكمن بغلق نهر الكارون الذي يسهم بمامقدار 50 متر مكعب بالثانية في الجزء الحنوبي من نهر شط العرب".

وأضاف، أن "غلق نهر الكارون سمح بتدفق الموجة الملحية من الخليج العربي باتجاه اعالي شط العرب وان كمية الاطلاقات القادمة من خلف ناظم قلعة غير قادرة على صد الموجة الملحية" .

وأوضح أن شط العرب محمل بكمية من الملوثات المختلفة بتراكيز عالية، اضافة الى قدوم املاح بحرية، فان الامر سيؤدي الى تفاعلات التحول بين الاملاح والملوثات ينتج عنها مواد سامة كما حصل في عام 2018، والتي تسبب في حالات تسمم خلال ثلاثة اسابيع من الوقت الحالي".

وشدد الخبير البيئي، على "ضرورة زيادة الاطلاقات المائية لتفادي حالات التسمم".

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