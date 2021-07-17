انتشار سرايا السلام في النجف

2021/07/17 | 23:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسلنا في النجف، السبت، بانتشار سرايا السلام في المحافظة، فيما أشار إلى ان ذلك جاء بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتأمين ذكرى وفاة مسلم بن عقيل.

يتبع..

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