بالفيديو.. رئيس البرلمان يهاتف أمير قبيلة بني كعب بعد اغتيال نجله

2021/07/17 | 23:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تنشر “تقدم”، مقطع فيديو يتضمن اتصال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بالشيخ خالد الكعبي أمير قبيلة بني كعب في العراق على خلفية اغتيال نجله الشيخ تحسين.واعرب الكعبي عن شكره لوصول وفد من الفلوجة الى محافظة ميسان.

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