فحص كورونا كل 72 ساعة وغرامات.. الحكومة الأردنية تصدر قرارات بشأن الموظفين غير الملقحين

2021/07/17 | 23:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس الحكومة الأردنية وزير الدفاع، بشر الخصاونة، أوامر رسمية جديدة لتنظيم عمل الأفراد الذين لم يتلقّوا لقاح كورونا في منشآت القطاعين العام والخاص.

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