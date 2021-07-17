شذر: اتفاقية الحوار الاستراتيجي مع امريكا فيها مخارج كثيرة تخدم العراق

2021/07/17 | 23:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد استاذ العلوم السياسية، صالح شذر، اليوم السبت، اتفاقية الحوار الاستراتيجي فيها مخارج كثيرة تخدم العراق.وقال شذر في برنامج حصاد الايام، ان “اتفاقية الحوار الاستراتيجي فيها مخارج كثيرة تخدم العراق”، موضحا ان “اميركا زعمت انها تحمي الاجواء العراقية لكنها كانت اول المخترقين”.واضاف ان “الاعلان عن قتلة الهاشمي في هذا التوقيت فيه ابعاد امنية […]

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