لجنة نيابية تكشف مصير الأموال المخصصة للمشاريع المتأخرة في العراق

2021/07/17 | 23:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت اللجنة المالية النيابية في العراق، اليوم السبت، عن مصير الأموال المخصصة للمشاريع المتأخرة.وقال عضو اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللجنة تستضيف المحافظين بشكل دوري لمناقشة خططهم …

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