الأهلي المصري يتوج بطلا لدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه

2021/07/18 | 00:04 - المصدر: بغداد اليوم

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توج الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال إفريقيا بكرة القدم بفوزه على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة في النهائي الذي جمعهما على ملعب "محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي والذي أنهاه الفريق الجنوب إفريقي بعشرة لاعبين بعد تعرض لاعبه هابي ماشياني للطرد المباشر عقب تدخله العنيف على المصري أكرم توفيق.

ودخل الأهلي المصري الشوط الثاني بقوة واستفاد من النقص العددي لمنافسه بأفضل طريقة بتسجيله لثلاثة أهداف عن طريق محمد شريف ومحمد مجدي "أفشة" وعمر السولية في الدقائق 53 و64 و74 على الترتيب.

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