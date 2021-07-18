مقتل جندي وإصابة اخر بهجوم لداعش شمال شرق بعقوبة

2021/07/18 | 00:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني في ديالى، السبت، بمقتل جندي وإصابة اخر بهجوم مسلح شنه داعش شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "عناصر داعش هاجموا نقطة امنية في منطقة الخمس جسور قرب قضاء المقدادية (40كم) شمال شرق بعقوبة".

وأضاف ان "الهجوم اسفر عن مقتل جندي وإصابة اخر بجروح".

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