الحشد الشعبي وسرايا السلام يباشران بتأمين زيارة مسلم بن عقيل (ع) السنوية في الكوفة

2021/07/18 | 00:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ باشر مقاتلو اللواءين ٢٨ و٣١٣ بالحشد الشعبي،اليوم السبت، بتأمين زيارة مسلم بن عقيل (ع) السنوية في النجف الاشرف.وشرع اللواءان وهما يحملان عنواني فرقة الامام علي القتالية وسرايا السلام بالانتشار من مركز النجف الى مقتربات قضاء الكوفة.وتتضمن مهام مقاتلي اللواءين تأمين طريق سير العجلات وتأمين طريق الزوار والوقوف على احتياجات الزوار وخدمتهم./انتهى

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