الاهلي المصري ينال كاس دوري ابطال افريقيا بفوز كبير

2021/07/18 | 00:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نال الاهلي المصري كاس دوري ابطال افريقيا بعد فوزه الكبير على منافسه كايزر شيفس الجنوب افريقي بثلاثية دون رد في المباراة التي استضافها ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية.واستغل الاهلي المصري طرد اللاعب /هابي ماشيان /من الفريق الجنوب افريقي في نهاية الشوط الاول وامطر خصمه بالشوط الثاني بالاهداف الثلاثة .سجل اهداف الاهلي كل من محمد شريف في الدقيقة 53 ومحمد مجدي افشة في الدقيقة 64 وعمرو السولية في الدقيقة 74.وحصد الاهلي لقبه العاشر بهذه المسابقة./انتهى3

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