2021/07/18 | 00:04 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وكان القاتل مايكل غارغيولو قد طعن كلا من أشلي إيليرين البالغة من العمر 22 عاما وماريا برونو، 32 عاما في منزليهما في كاليفورنيا.وألقي القبض على غارغيولو بعد قيامه بمحاولة ارتكاب جريمة قتل ثالثة، كانت ستذهب ضحيتها ميشيل ميرفي التي قاومت المعتدي الذي غادر مكان الجريمة لكنه ترك وراءه آثار دماء، مما مكن الشرطة من تعقبه.وانهارت ميرفي في جلسة النطق بالحكم الجمعة وأخبرت المحكمة أن قضاء الليل وحيدة أصبح يسبب لها الخوف، حتى بعد مرور عقد على الحادث.وحكم على غارغيلو بتهمتي قتل وتهمة محاولة قتل عام 2019، لكنه ما زال يصر على براءته.ويتوقع أن يواجه الآن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حكم في الولايات المتحدة على “سفاح هوليوود” بالإعدام بعد إدانته بقتل امرأتين.



عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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