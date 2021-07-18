المهازل السياسية في منطقتنا - احمد موكرياني

2021/07/18 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_موكرياني لو ادون المهازل السياسية في منطقتنا سأحتاج الى مجلدات والى الكتابة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لسردها، ولكني، سألقي الضوء على بعض المهازل الحالية الظاهرة التي نشرت في الأعلام والوسائل التواصل الاجتماعي:• السفاح الأحمق بشار الأسد يؤدّي اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة: فهل توجد مهزلة أكبر من هذه المهزلة في يومنا هذا في العالم كله وحتى في التاريخ، الرئيس الذي تسبب في تشريد وقتل ثلثي شعبه يفوز ......





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