فشل مفاوضات سد النهضة: كيف ولماذا؟ - تاج السر عثمان

2021/07/18 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان كان متوقعا فشل مصر والسودان في مفاوضات سد النهضة في مجلس الأمن ، نتيجة لتفريط الرئيسين السيسي والبشير في التوقيع علي "إعلان المبادئ" الذي أعطي ضوءا أخضر لقيام السد دون الوصول لاتفاق ملزم ، يضمن حقوق البلدين في مياه النيل, وبهذه المناسبة نعيد نشر الحلقة (2) من الدراسة لكاتب هذه السطور عن "سد النهضة واشتداد حدة الصراع علي الموارد" التي تناولت بتفصيل "إعلان المبادئ " وكيف استندت اليه اثيوبيا لا ......





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