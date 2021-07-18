التيار الصدري يحسم الجدل بشكل قطعي بشأن عودة الصدر الى الانتخابات

2021/07/18 | 00:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد التيار الصدري، السبت، ان زعيمه مقتدى الصدر، غادر العمل السياسي بشكل قطعي، ولن يعود إليه مستقبلا.

وقال عضو التيار الصدري، حيدر الزيرجاوي، في لقاء متلفز تابعه NRT اليوم، (17 تموز 2021)، ان "مقتدى الصدر اغلق بابه بوجه الجميع، واعتزل العمل السياسي بشكل قطعي، ولن يستقبل أي سياسي مهما كان، وهذه رسالة إلى جميع القوى السياسية".

وأضاف الزيرجاوي، ان "الصدر لن يزاول العمل السياسي باعتبار ان ما وصلت إليه الامور من انحدار خطير مس دم الجسد العراقي والبنية المجتمعية العراقية".

وفي وقت سابق أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في البلاد في 10 من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وانتقد الصدر حالة الفساد المستشري في البلاد، وقال في كلمة متلفزة "حفاظا على ما تبقى من الوطن وإنقاذا له الذي أحرقه الفاسدونوما زالوا يحرقونه، نعلمكم بأنني لن أشترك بهذه الانتخابات..



فالوطن أهم وأغلى من كل ذلك".

كما شدد على أنه قرر رفع يده عن كل المشتركين والمنتمين للحكومة الحالية والمقبلة، وأن الكل تحت طائلة الحساب"، معتبرا أن "ما يجري فيالعراق مخطط شيطاني دولي لإذلال الشعب وتركيعه بسبب الخوف من هؤلاء الذين يسعون للإصلاح واجتثاث الفساد".

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