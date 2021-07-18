طرحت في المزاد بمبلغ خيالي.. تعرف على سعر قبعة 'نابليون'

2021/07/18 | 00:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة مرور مائتي عام على وفاة إمبراطور فرنسا، تشكل قبعة لنابليون بونابرت محور مزاد على الإنترنت تنظمه دار "سوذبيز" بين 15 و22 أيلول، ويقدر السعر الأولي لهذه القبعة ذات القرنين ما بين 400 و600 ألف يورو، وفق ما جاء في بيان صادر عن دار المزادات البريطانية.وعثر على 19 قبعة من النوع نفسه تسنى إثبات صحة نسبها إلى نابليون بونابرت.

ويعتقد الخبراء أن القطعة التي تعرضها "سوذبيز" للبيع كانت على رأس الإمبراطور خلال حملة 1807 المكللة بالنصر (بروسيا وبولندا) وخلال إبرام معاهدتي تيلسيت بين نابليون وقيصر روسيا ألكسندر الأول.



وفي العام 1814، اشترى السياسي الأسكوتلندي سير مايكل شوو ستيوارت هذه القبعة التي بقيت ضمن عائلته جيلا بعد جيل.

ويثير الاحتفاء بذكرى مرور مائتي عام على وفاة نابليون في الخامس من مايو (أيار) 1821 في جزيرة القديسة هيلانة جدلا في فرنسا، بين مؤيدي هذه الفكرة الذين يشيدون بنفاذ بصيرته العسكرية وأسس "الدولة الحديثة" التي أرساها من جهة، ومعارضيها الذين ينددون بمئات آلاف القتلى في حملاته العسكرية وقراره إعادة الاستعباد من جهة أخرى.

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