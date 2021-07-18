2021/07/18 | 00:06 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسالة وهمية نقلها الخنجر إلى السليمانية وكادت تشعل حرباً.. حزب طالباني ينفي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/18 | 00:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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