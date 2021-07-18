جرحى في صفوف القوات الامنية اثر هجوم لداعش على ديالى

2021/07/18 | 00:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاحد، باصابة 3 منتسبين من الجيش العراقي في هجوم شنه داعش على نقطة تابعة لكتيبة الدبابات شمال قضاء المقدادية شمال شرق ديالى.

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