الأهلي المصري يُتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه

2021/07/18 | 00:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُوج الأهلي المصري ببطولة أبطال إفريقيا، مساء السبت، بعد فوزه بثلاثية نظيفة على كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا.

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