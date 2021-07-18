الأهلي المصري يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه

2021/07/18 | 00:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاقتنص الأهلي المصري لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، بفوز سهل على حساب منافسه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة (3-0)، مساء السبت على ملعب (محمد الخامس) بمدينة الدار البيضاء المغربية في نهائي البطولة.تقدم الأهلي بهدف عن طريق مهاجمه محمد شريف في الدقيقة 53 وأضاف محمد مجدي أفشة الثاني (64)، ثم سجل عمرو السولية الهدف الثالث (74) من عمر المباراة.وشهد اللقاء حالة طرد من نصيب هابي ماشيان، لاعب فريق كايزر تشيفز في الدقيقة 45+2، بعد تدخل عنيف ضد أكرم توفيق لاعب الأهلي وهو ما تأثر به الفريق الجنوب أفريقي، بشكل واضح في الشوط الثاني.وحافظ الأهلي على اللقب وحصده للمرة الثانية على التوالي، بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الذي أحبط مفاجأة كايزر تشيفز بقيادة المدرب الاسكتلندي ستيوارت باكستر باقتدار.

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