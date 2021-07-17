"أسرار وطنية".. مسؤول عراقي يتحدث عن كارثة مستشفى الناصرية

2021/07/18 | 00:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتضاعف مشاكل المستشفيات في العراق، التي تنقصها المعدات، جراء الحرائق التي تحدث بين الفينة والأخرى وتسقط ضحايا من المرضى رغم أنهم يقصدونها لإنقاذ حياتهم.

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