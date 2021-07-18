2021/07/18 | 00:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بأي ذنب احترقت ميادة الحسيني فتاة من مدينة ذي قار قبل ايام كانت تستعد وتنتظر موعد الامتحانات النهائية بشغف, وبعد تأكيد اصابتها بكورونا وتدهور حالتها الصحية استدعى ذلك دخولها الى المستشفى لتلقي العلاج .وما بين التفكير بالشفاء والعودة سريعا لأنهاء مراجعة المواد الدراسية لأداء امتحان الصف السادس الاعدادي كانت ارادة الشفاء لديها قوية .[…]

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