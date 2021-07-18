2021/07/18 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد ثلاثة من نسل( أبو لمعة) يُطلق عليهم العوام اسم( شيوخ) وهم لاعلاقة لهم بالإسلام من بعيد أو من قريب!إنهم حكواتيون حفظوا حكايات تعنعنت إليهم على مدار مئات الأعوام، وكلما جاء حكواتي منهم في زمن أضاف ما يروق له، وحذف ما يتوافق مع العقل، ووضع عليها نكهة مخدرات مقدسة.محمود طراد، ومحمود هاشم، وأحمد العزب هم ثلاثة نتّاشين يقومون، يوتيوبيـًـا، بغزو عقول الساذجين في محاولات مستمرة لإبعاد متابعيهم عن ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قراءة في فِكْر النتّاشين! - محمد عبد المجيد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قراءة في فِكْر النتّاشين! - محمد عبد المجيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).