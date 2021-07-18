مجزرة أخرى ونظام القمع والفساد والمحاصصة محكوم بالزوال - منظمة البديل الشيوعي في العراق

2021/07/18 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق لم ينقض شهور على مجزرة حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد، حتى يحترق آخر في مدينة الناصرية جنوب العراق لتتفحم عشرات الجثث ويقع العديد جرحى من الراقدين في قسم العزل داخل مستشفى الحسين من مرضى كورونا هم ومرافقيهم وبعض الكوادر الصحية وذلك اثر نشوب حريق في خزانات قناني الأوكسجين.المشاهد المروعة التي يتداولها الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، تدمي القلوب، فالجثث التي احترقت وتفحمت يصعب التعرف على ......





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