النفط تقيم شكوى قضائية ضد شركة فانيستا

2021/07/18 | 00:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة النفط، اقامة شكوى قضائية ضد شركة "فانيستا" الجيكية بتهمة تقديم وثائق مزورة.وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "شركة مصافي الجنوب والجهات القانونية في الوزارة اقامت شكوى قضائية ضد شركة فانيستا الجيكية بتهمة تقديم وثائق مزورة بهدف الفوز في احدى المناقصات التي اعلنت عنها الوزارة في وقت سابق".واضافت، انه "تمت مفاتحة السفارة الجيكية في بغداد واحاطتها بالأمر".

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