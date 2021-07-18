محافظ النجف الأشرف : دخول ١٠٠٠ زائر بواقع ٢٨ رحلة جوية عبر مطار المحافظة

2021/07/18 | 00:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري عن وصول عدد من الرحلات الجوية التي تحمل مئات المسافرين عبر مطار النجف الاشرف الدولي وذلك لأداء مراسم الزيارات المخصوصة للعتبات المقدسة في النجف الاشرف وكربلاء المقدسة لمناسبتي عرفة وعيد الاضحى المبارك في أول توافد للزائرين بعد توقف بسبب جائحة كورونا .وقال الياسري في تصريح صحفي “ ان عدد الرحلات التي وصلت لغاية منتصف ليل السبت قرابة 27 رحلة نقلت قرابة ال١٠٠٠ زائر ، والرحلات قابلة للزيادة في الايام المقبلة وستستمر لزيارة الاربعين.وبينّ الياسري، ان هذه الرحلات ستستمر بناء على قرار السماح الذي اتخذه مجلس الوزراء ومحافظة النجف الاشرف ..والمطار الدولي اتخذ كل الاجراءات الامنية والخدمية والصحية اللازمة “.وتابع “ هنالك تواصل مع مكتب رئيس مجلس الوزراء لزيادة ايام سمة الدخول من سبعة ايام الى خمسة عشر يوما على الاقل لخدمة الزائرين الوافدين”./انتهى

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