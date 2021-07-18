اصابة ثلاثة جنود في هجوم لداعش شمال شرق بعقوبة

2021/07/18 | 00:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اصيب ثلاثة جنود في هجوم لداعش على نقطة عسكرية شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا /:" ان عصابات داعش هاجمت في ساعة متأخرة من الليل ، نقطة عسكرية قرب منطقة الخمس جسور ضمن قاطع شمال المقدادية شمال شرق بعقوبة ، ما اسفر عن اصابة ثلاثة جنود".وفي حادث اخر تصدت قوة من الحشد الشعبي لهجوم شنه داعش على نقطة مرابطة للحشد في منطقة القلعة ضمن القاطع ذاته لم يسفر عن اي خسائر في صفوف الحشد ./انتهى

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