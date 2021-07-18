2021/07/18 | 00:42 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط تقيم شكوى ضد شركة جيكية بتهمة تقديم وثائق مزوره هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/18 | 00:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تقيم شكوى ضد شركة جيكية بتهمة تقديم وثائق مزوره) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تقيم شكوى ضد شركة جيكية بتهمة تقديم وثائق مزوره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).