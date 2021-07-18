هل يفعلها مقتدى الصدر؟

2021/07/18 | 00:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لطالما كان التيار الصدري بزعامة السيد مقتدى الصدر أحد أهم الظواهر السياسية التي تكشفت في العراق بعد إسقاط النظام في 2003، وكان ولا يزال يُعبّر عن ملامح لتناقضات العمل السياسي في العراق.

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