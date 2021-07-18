الملك سلمان يتلقى اتصالا من إردوغان

2021/07/18 | 01:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالا هاتفيا، السبت، من الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، هنأه فيه بقرب حلول عيد الأضحى.

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