2021/07/18 | 01:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليلارد: بليزرز بحاجة لإجراء تعديلات جونسون وماكجي ينضمان إلى قائمة سلة أمريكا الأولمبية { نيويورك-وكالات: انضم صانع لعب سان أنطونيو سبيرز كيلدون جونسون ولاعب ارتكاز دنفر ناجتس جافيل ماكجي إلى قائمة الفريق الأمريكي لكرة السلة في الألعاب الأولمبية بعد استبعاد لاعبين اثنين من الفريق.واضطر برادلي بيل لاعب واشنطن ويزاردز إلى دخول الحجر الصحي الأسبوع […]

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