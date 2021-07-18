2021/07/18 | 01:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المرمى ناشطو السوشيال ميديا – سامر الياس سعيد تبرز في الاونة الاخيرة حالة غريبة لم تشهدها الرياضة العراقية من قبل لاسيما مع بروز عدة اشخاص ينتحلون صفحة الصحفي الرياضي ويوظفون مواقع السوشيال ميديا لتدمير الرياضة العراقية ويسهمون باضعاف المنتخبات العراقية لاسيما منتخب الكرة من خلال ما يبرزوه من منشوراتهم التي تخترق الحواجز وتظهر لكل […]

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