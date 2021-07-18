2021/07/18 | 01:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أولمبياد طوكيو على الأبواب اليابان والكوارث الطبيعية..إبقوا هادئين { طوكيو-(أ ف ب) – إذا كانت جائحة كوفيد-19 تمثّل الخطر الأعلى خلال دورة الألعاب الأولمبية المقرّرة في طوكيو من 23 تموز/يوليو الحالي إلى الثامن من آب/اغسطس المقبل، فان اللجنة المنظّمة تواجه احتمال خطر من نوع آخر يتمثل بالكوارث الطبيعية.تشهد اليابان بانتظام سلسلة من الزلازل والأعاصير، […]

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