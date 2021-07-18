ربّاع أفريقي يهرب من بعثة بلاده إلى الأولمبياد

2021/07/18 | 01:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فر لاعب حمل أثقال أوغندي من معسكر بعثة بلاده في أولمبياد طوكيو وترك رسالة في غرفته تشرح أسباب القرار الذي اتخذه.

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