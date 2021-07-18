بغداد: فوضى وضرب ضابط قرب مستشفى بعد وفاة مريض بكورونا ’قريب’ لمنتسبي جهة أمنية!

2021/07/18 | 02:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعتقلت قوات عمليات بغداد مجموعة مسلحة قامت بالاعتداء على بعض كوادر مستشفى الكندي في العاصمة بغداد، بعد وفاة قريب لهم متأثراً بأعراض فايروس كورونا.

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شاهد عيان أبلغ مراسل "ناس" في بغداد، أن "مجموعة مؤلفة من 7 أشخاص حاولت الاعتداء على كوادر صحية في مستشفى الكندي، بعد وفاة قريب لهم متأثراً بأعراض فايروس كورونا، قبل أن يحاول ضابط في القوات الأمنية برتبة رائد، منع المجموعة من مهاجمة الكادر الطبي".

وأضاف أن من بين المهاجمين "منتسبون في جهة أمنية، حيث نفذوا اعتداءً بالسباب والضرب بالأيدي ضد الرائد المكلف بحماية مستشفى الكندي".

مصدر في وزارة الصحة أبلغ "ناس" أن قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث، واعتقلت المجموعة المهاجمة، وأودعت المنتسبين في الجهة الأمنية مع بنادقهم لدى قيادة عمليات بغداد، ونقلت مَن تبقى من المهاجمين إلى مركز الشرطة".

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