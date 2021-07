2021/07/18 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي نشرت صحيفة الحوار المتمدن الآن مقالا ل Dan La Botz Where Should Socialists Stand on Cuba Today?https://newpol.org/where-should-socialists-stand-on-cuba-today/ مترحما من قبل -ألمناضل-.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوبا واليسار الإمبريالي (الزائف)! - طلال الربيعي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوبا واليسار الإمبريالي (الزائف)! - طلال الربيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).