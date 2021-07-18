قصف دامٍ للنظام السوري على ريف إدلب.. وكاميرا مسعف تسجل آخر لحظاته

2021/07/18 | 02:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، أن حصيلة القتلى في مناطق ريف إدلب الجنوبي، ارتفعت بعد تجدد القصف من قبل قوات النظام والميليشيات التابعة لها والروس.

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