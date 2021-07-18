الحشد يسيطر على معسكر لـ«داعش» بعد اشتباكات عنيفة

2021/07/18 | 02:33 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: عبدالرحمن ابراهيم

سيطرت قوات الحشد الشعبي على معسكر تستخدمه عصابات داعش الارهابية لاستهداف القوات الامنية في محافظة الانبار.

عملية السيطرة على المعسكر، جاءت بعد اشتباكات حدثت بالتزامن مع انطلاق قوات الحشد الشعبي بعملية أمنية واسعة لتطهير المناطق الصحراوية من عصابات داعش الارهابية.

وتمكنت قوات الحشد من السيطرة على هذا المعسكر في صحراء الانبار الغربية، فضلاً عن قتل عدد من الارهابيين وحرق عجلاتهم وضبط مواد لوجستية.

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