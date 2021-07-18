محافظة بغداد: لا نمتلك أراضي لإنشاء مواقع طمر نظامية

2021/07/18 | 02:33 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: وفاء عامر

شكت محافظة بغداد من عدم تخصيص دائرة عقارات الدولة أراضي لانشاء مواقع طمر نظامية للعاصمة، بينما اوصت الجهات الامنية ومدراء وحداتها الادارية بإبعاد المولدات الملاصقة للدور السكنية.

وقال المحافظ محمد جابر العطا لـ"الصباح": إن "المحافظة تسعى لايجاد الحلول اللازمة لمشكلة النفايات التي اصبحت تشكل ازمة بسبب عدم وجود مطامر نظامية صحية، وتحول الكثير من المناطق السكنية الى مواقع لحرقها والتخلص منها".

واكد ان "المحافظة على أتم الاستعداد لانشاء معامل لتدوير النفايات في اطراف العاصمة، إلا أن الاشكالية تكمن في عدم تخصيص دائرة عقارات الدولة الاراضي للمحافظة لانشاء هذه المشاريع عليها".

وفي مجال السيطرة على التلوث وتحسين البيئة، لفت العطا الى اتخاذ قرارات تتضمن الحد من تلوث الهواء الذي تتسبب به المولدات الكهربائية، من خلال قيام الجهات الامنية ومدراء الوحدات الادارية بإلزام متعهديها بالحرص على عدم انبعاث الدخان والغازات السامة، وابعاد المولدات الملاصقة للدور السكنية، فضلا عن معالجة الغازات المنبعثة من معامل الطابوق في النهروان واطراف بغداد باتباع اساليب الصناعة الحديثة".

وأوضح أن "مشكلة شح المياه وانخفاض مناسيبها المخصصة للزراعة، تعد من المشكلات التي تتعلق بملف الصحة والبيئة"، مشيرا الى "مفاتحة وزارة الموارد المائية من اجل تحويل مسارات نهري دجلة وديالى، لكن الامر بحاجة الى اموال طائلة وخطة محكمة لضمان النجاح".

وبين العطا ان "المحافظة تسعى الى التنسيق مع وزارة الزراعة للسيطرة على الانتشار الواسع للكلاب السائبة لما تتسبب به من ضرر كبير في انتقال الامراض والفيروسات، وكذلك احتمالية هجومها على الاطفال لاسيما في المناطق الزراعية، لذا فان الامر بحاجة الى حملة واسعة للقضاء عليها".

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