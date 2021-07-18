2021/07/18 | 02:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منحت بريطانيا حق اللجوء لمتهم بتنفيذ إعدامات بحق سجناء في عهد الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، وفقا لما نقلت صحيفة "صن" الإنكليزية.

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