اعتقال مسلحين هاجموا مستشفى في بغداد بعد وفاة 4 مرضى بكوفيد

2021/07/18 | 03:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة العراقية، السبت، اعتقال رجال مسلحين بعد مهاجمتهم مستشفى في بغداد ردا على انقطاع في الأكسجين تسبب بوفاة أربعة من مرضى كوفيد، حسبما قال مصدر أمني لوكالة فرانس برس.

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