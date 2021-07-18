2021/07/18 | 03:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأفادت وسائل إعلام ألمانية نقلا عن خدمات الإنقاذ بإعلان حالة الطوارئ في ولاية بافاريا العليا الإدارية بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة.وقال ممثل مركز التحكم الموحد في تراونستين في وقت متأخر من ليلة السبت: "هناك الكثير من الانهيارات الأرضية الآن، وفرق الإنقاذ مثقلة بالعمل".وأشار إلى أن مناطق بيرشتسجادن وبيستشوفسوينسن في جنوب شرق الولاية تأثرت بشكل كبير نتيجة الفيضانات، حيث جرى إخلاء بعض المنازل من قاطنيها خشية عواقب الانهيارات الأرضية.وحث المسؤول الألماني، السكان على مغادرة الطوابق السفلية وتجنب الشوارع، حيث تتدفق المياه من خلالها.وأدت الفيضانات إلى تدمير الجسور والطرق وانقطاع خطوط الكهرباء، كما تم الإعلان عن مصرع 141 شخصا وإصابة المئات.ويشارك 850 جنديا من الجيش الألماني في إزالة آثار الكارثة في مناطق غرب البلاد.المصدر: RT

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعلان حالة الطوارئ في ولاية بافاريا الألمانية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعلان حالة الطوارئ في ولاية بافاريا الألمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).