واشنطن تندد بتصريحات إيرانية

2021/07/18 | 03:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت الولايات المتحدة، السبت، اتهام إيران لها بالمماطلة في صفقة تبادل السجناء مقترحة بهدف فرض استئناف سريع للمحادثات النووية غير المباشرة بين البلدين.

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